Vijf maanden lang werken aan Rupelbrug VERKEERSHINDER VAN EIND MEI TOT BEGIN NOVEMBER BEN CONAERTS

27 april 2018

02u34 0 Boom Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg start op 28 mei met een grondig onderhoud van de brug over de Rupel. De brug wordt grondig aangepakt en zal tot begin november beperkt of zelfs helemaal niet toegankelijk zijn voor het verkeer. Ze wordt wel opengesteld voor Tomorrowland.

De baanbrug over de Rupel werd gebouwd in 1939 en is onderdeel van de Frans De Schutterlaan (N177) die Boom met Willebroek verbindt. Omdat de brug aan een grondige vernieuwing toe is, wordt ze de komende maanden onder handen genomen. "Zowel de brug als de bijhorende brugkelders, waarin het mechanisme zit, zullen worden aangepakt", zegt Carolien Peelaerts van De Vlaamse Waterweg nv. "Een gespecialiseerd aannemer zal het wegdek en de fiets- en voetpaden wegneme en vervangen. Om de brug te beschermen tegen vochtinsijpeling, brengt de aannemer een nieuwe waterdichte rok aan. De stalen draagstructuur van de brug krijgt bovendien een nieuwe roestbescherming. Aan de onderkant van de brug worden ten slotte betonherstellingen uitgevoerd."





De werken, die overigens volledig los staan van de geplande heraanleg van de Frans De Schutterlaan, worden gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase start op 28 mei en neemt tot 6 juni in beslag. Alleen het verkeer vanuit Antwerpen richting Brussel zal dan nog kunnen passeren.





Tijdens Tomorrowland open

Van 7 juni tot 25 september zal de brug afgesloten zijn voor al het verkeer, behalve tijdens de weekends van Tomorrowland. Van 18 tot 30 juli stelt de aannemer de brug tijdelijk open voor het dancefestival. Van 29 oktober tot 2 november wordt de belijning en signalisatie aangebracht en wordt de brug opnieuw enkele dagen afgesloten. Aansluitend voert de aannemer nog tot eind november enkele werken, maar die zullen geen significante verkeershinder geven.





Al naar gelang de fase waarin gewerkt wordt, zullen ook de bussen van De Lijn een omleiding moeten volgen. De scheepvaart zal slechts beperkte hinder ondervinden, gezien één van de twee doorvaartopeningen steeds toegankelijk zal blijven. "We nemen wel maatregelen om de hinder zo beperkt mogelijk te houden", zegt Peelaerts. "Tijdens de werken breidt de veerman de bedieningstijden van het veer Boom-Klein-Willebroek aanzienlijk uit, van 5.30 tot 22.30 uur. Bovendien verdubbelt hij de overzetfrequentie naar ieder kwartier in plaats van ieder half uur, ook in de weekends en op feestdagen. De aannemer zal met dubbele shiften werken en indien nodig ook in de weekends."





Infovergadering

De gemeente Boom zal op geregelde tijdstippen een nieuwsbrief versturen met meer info over de werken. Om de mensen te informeren, organiseren De Vlaamse Waterweg en de gemeente Boom bovendien een infovergadering op woensdag 9 mei. Geïnteresseerden worden om 19.30 uur verwacht in de Schouwburg van CC De Steiger.