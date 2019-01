VIDEO. Eric Daelman opnieuw Belgisch Kampioen kunststoten David Acke

20 januari 2019

16u14 0 Boom Voor de derde keer op rij is Nielenaar Eric Daelman Belgische kampioen kunststoten. In Boom was hij te sterk voor zijn tegenstanders. Binnenkort neemt Daelman ook opnieuw deel aan het Europees Kampioenschap.

Bij zijn derde poging was het raak voor Eric Daelman uit Niel om het Belgisch Kampioenschap voor een derde keer binnen te halen. De finale was nog maar halfweg maar zijn opponenten zouden de kloof niet meer kunnen dichten. Een zichtbaar tevreden Daelman schreeuwde het uit van geluk.

“Kunststoten is een vorm van carambolebiljart waarbij de ballen op voorgeschreven en op het laken aangegeven posities worden geplaatst en de speelbal de aanspeelballen en banden ook op voorgeschreven wijze moet raken. De speelbal moet bijvoorbeeld over een aanspeelbal heen springen, een bocht om een pion maken, drie keer achter elkaar dezelfde band raken of over negen banden gaan,” legt Daelman uit. Het spel bestaat uit 100 figuren die ieder een aantal punten vertegenwoordigen. Hoe moeilijker het figuur, hoe hoger het aantal te behalen punten. Elke speler heeft drie kansen om het figuur correct uit te voeren.

Hoewel België tot de top van de wereld behoort in deze sport, is kunsttoten niet erg bekend. “Dat komt vooral omdat we de media vaak niet halen. Jammer want met drie Belgen in de top tien in de wereldranking spelen we altijd mee op het hoogste niveau. Zelf werd ik in 2009 wereldkampioen en in 2013 Europees kampioen. Ook dit jaar zal ik deelnemen aan het EK,” aldus Daelman.

De titel van Belgisch kampioen is in het kunststoten eerder voor de eer. “Er is een financiële prijs maar die is alvast niet zo hoog als in andere sportdisciplines.”