Vernieuwde kantine voor Rupel Boom 28 februari 2018

Voetbalclub Rupel Boom heeft zijn vernieuwde voetbalkantine in het gemeentelijk parkstadion in gebruik genomen. Na het zogeheten 'klein kantinneke' en de businessclub is het al de derde renovatie op korte tijd die in eigen beheer gebeurde. Daarmee is intussen al een flink deel van de accommodatie aangepakt. (BCOR)