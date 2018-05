Vermiste zeventiger dood aangetroffen 15 mei 2018

De 78-jarige André Laurens is gisteren aangetroffen. De zeventiger werd voor het laatst gezien in zijn woning in Walem. Een week later voerde hij nog een betaling uit met zijn bankkaart. Sindsdien ontbrak elk spoor van de zeventiger uit Mechelen. Politie voerde zoekacties uit en kamde afgelopen vrijdag de omgeving rond zijn woning uit. Zonder succes. Gisteren werd de man levenloos aangetroffen in het Zeekanaal Brussel - Schelde op de grens van Willebroek en Boom. Lieselotte Claessens van het parket bevestigt het nieuws. Er zouden geen sporen zijn van kwaad opzet. "Er werd een wetsgeneesheer aangesteld, binnenkort volgt een autopsie om de oorzaak van zijn overlijden te onderzoeken." (TVDZM)