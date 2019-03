Verken de Rupelstreek nu ook vanuit een luchtballon Toerisme Rupelstreek start met nieuw seizoen Ben Conaerts

27 maart 2019

15u23 0 Boom Toerisme Rupelstreek opent op zondag 31 maart het nieuwe toeristische seizoen met een publieksevenement in De Schorre. Nieuw in het toeristische aanbod zijn ballonvaarten en kookworkshops met streekproducten. “Daarmee zorgen we weer voor extra beleving in onze Rupelstreek”, klinkt het.

Voor het nieuwe toeristische seizoen pakt de vzw Toerisme Rupelstreek opnieuw uit met enkele nieuwigheden. Het meest opvallend: de mogelijkheid om een ballonvaart te maken over de Rupelstreek. Een vlucht kost 135 euro per persoon en er is plaats voor twee tot twaalf personen in één mand.

“Na de vluchten kunnen we nu ook ballonvaarten over de streek aanbieden”, zegt toeristisch coördinator Karin De Mulder. “Dat gebeurt in samenwerking met het bedrijf C-Air uit Sint-Niklaas. Er wordt telkens opgestegen aan de sporthal in Niel. Maar of de ballon ook boven de Rupelstreek zal vliegen, is natuurlijk afhankelijk van de wind. Net als bij de vluchten krijgen de passagiers informatie mee over de bezienswaardigheden die ze uit de lucht kunnen spotten.”

Kookworkshops

Een andere nieuwigheid zijn de kookworkshops met streekproducten. De Boomse kok Maarten Greveling gaat aan de slag met allerlei seizoensgebonden producten uit de regio en toont hoe je daarmee lekkere gerechten op tafel tovert. De workshop kan ofwel plaatsvinden aan huis, ofwel bij de kok zelf.

“Met deze nieuwkomers in ons aanbod zorgen we opnieuw voor extra beleving”, Karin De Mulder. “Stap voor stap zetten we onze regio op de toeristische kaart.”

Seizoensopening

Op zondag 31 mei wordt het nieuwe seizoen feestelijk geopend met een grote streekmarkt in De Schorre. Terwijl de ouders proeven van een streekbiertje of -gerechtje, kunnen de kinderen zich uitleven op het springkasteel, deelnemen aan een workshop of genieten van een circusact. Om 14.30 uur staat er ook een optreden van de Nielse rockband Think Twice gepland.

Net als vorige jaren valt de seizoensopening van Toerisme Rupelstreek samen met de kunstenaarsmarkt van De Schorre. De markt telt deze editie liefst 130 kunstenaars en is daarmee helemaal volzet. Je kan er gaan snuisteren tussen tal van schilderijen, beeldhouwwerken en andere kunstvormen.

Alles vindt plaats van 12 tot 17 uur in de omgeving van de Vlindertent. Alle activiteiten zijn gratis.