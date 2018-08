Verhuis bibliotheek gepland voor december 07 augustus 2018

02u50 0 Boom De verhuis van de gemeentelijke bibliotheek naar het Kaaigebouw in de Windstraat is voorlopig gepland voor december. Een eerste inhuldigingsmoment staat echter in september al op het programma

In de gemeentelijke bibliotheek kijkt men al volop uit naar de verhuis naar het Kaaigebouw in de Windstraat. De bib zal er worden ondergebracht in drie leegstaande commerciële ruimtes. "De verhuis van alle boeken zal waarschijnlijk plaatsvinden in de loop van december", blikt schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA) al vooruit. Ze is ervan overtuigd dat de bib op de nieuwe locatie een groot succes zal worden. "Er is ruimte voor een centrale infobalie, verschillende lees- en werkplekken, een computerruimte, een ruime jeugdafdeling met een voorleeshoek en een vergaderruimte met keukenhoek. Ook het leesterras met uitzicht op de Rupel zal een prachtige blikvanger zijn."





Om de nieuwe bibliotheek in te huldigen, wil de gemeente echter niet tot dit najaar wachten. "We nodigen iedereen uit op zaterdag 22 september van 15 tot 16 uur om mee het glas te heffen op de splinternieuwe bib. Omdat de eerste stenen er al een tijdje liggen, hebben we ervoor gekozen om met een 'eerste boeklegging' het gebouw in te wijden", aldus De Ridder.





Intussen organiseert de bibliotheek een wedstrijd die aan de feestelijkheden wordt gekoppeld. Je krijgt de mogelijkheid om te laten weten welk boek, cd of dvd volgens jou niet mag ontbreken in de nieuwe bib. Deelnemers maken bovendien kans op een duoticket voor de verwendag van de bib. Je kan je boek-, cd- en dvd-suggesties achterlaten op de website boom.bibliotheek.be.





(BCOR)