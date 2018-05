Vergadering rond open riool 29 mei 2018

Het gemeentebestuur van Boom houdt vandaag, dinsdag 29 mei, twee bewonersvergaderingen over aankomende werkzaamheden. Om 19 uur staat er een vergadering gepland over de wateroverlast op Noeveren. Om 20 uur volgt een vergadering over de rioolproblematiek in de Bassinstraat. Bedoeling is om in overleg te gaan met de buurt om te kijken welke oplossingen mogelijk zijn. De bewonersvergaderingen vinden plaats in de Lombaertszaal in het gemeentehuis. (BCOR)