Vera (67) en Ivo (72) winnen Tomorrowlandticket dankzij ‘Beleef Boom’: “Of we zelf gaan? Daar zijn we nog niet uit” Ben Conaerts

11 maart 2019

20u04 0 Boom De actie ‘Beleef Boom’ heeft opnieuw een aantal shoppers gelukkig gemaakt. Drie mensen die de voorbije maanden in Boom kwamen winkelen, wonnen een duodagticket voor Tomorrowland.

Wie aankopen doet in Boom en daarbij zijn Joyn-kaart scant, maakt met ‘Beleef Boom’ elke maand kans op een aantal mooie prijzen. Vanavond werden in de Sparwinkel op de Varkensmarkt opnieuw een aantal mensen die de voorbije drie maanden in Boom kwamen winkelen gelukkig gemaakt. Drie van hen wonnen een duodagticket van Tomorrowland, zestien anderen wonnen een cadeaucheque van 50 euro waarmee ze in heel wat lokale winkels terechtkunnen. Omdat februari valentijnsmaand was, waren er deze keer nog meer prijzen dan anders.

Van de drie winnaars van het festivalticket was Vera Cresens (67) uit de Antwerpsestraat in Boom de enige die was komen opdagen. Zij was net als haar echtgenoot Ivo Cools (72) bijzonder verrast toen ze hoorde dat ze binnenkort naar Tomorrowland mag. “Dit hadden we écht niet verwacht”, glundert het echtpaar. “Of we de tickets zelf gaan gebruiken? Daar zijn we nog niet helemaal uit. (lacht) We vinden Tomorrowland een heel mooi festival, maar om daar op onze leeftijd nog te staan springen... Onze zoon zal waarschijnlijk meer geniet hebben van de prijs.”

De tombola-actie maakt deel uit van het project ‘Beleef Boom’, een app en website die het handelscentrum moet versterken. Je kan niet alleen tombolakansen sparen door te shoppen, je kan ook vanop afstand Boom ontdekken. Afhankelijk van je voorkeur kan je in de app of op de website bepaalde bezienswaardigheden of plekken selecteren. De activiteitenkalender geeft aan wanneer er evenementen plaatsvinden en of hier bepaalde commerciële acties aan verbonden zijn. Daarnaast is er een uitgebreid overzicht van de handelszaken die aan de hand van mooie 360 °-foto’s worden voorgesteld.

Alle info is te vinden op de website www.beleefboom.be.