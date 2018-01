Velodroomstraat wordt tijdelijk enkelrichting 02u32 0

De aannemer start deze week met de heraanleg van de voetpaden in de Velodroomstraat. Tijdens de werken zal er tijdelijk eenrichtingsverkeer gelden in de straat. Er is een wegomleiding gepland langs de Gevaertlaan, Van Leriuslaan en Kerkhofstraat voor het verkeer in de andere richting. Er zal langs de beide kanten van de straat ook een parkeerverbod gelden in de werfzone, tussen de twee rotondes. In de eerste fase, die nog ongeveer tot 31 januari in beslag neemt, zal je enkel in de richting van de Kerkhofstraat mogen rijden. In de tweede fase, van begin februari tot 23 februari, mag je enkel in de richting van de Gevaertlaan rijden. De data zijn onder voorbehoud, want de planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. (BCOR)