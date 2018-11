Velodroomstraat krijgt 44 nieuwe bomen Ben Conaerts

23 november 2018

14u38

De gemeente is deze week gestart met de aanplanting van nieuwe bomen in de Velodroomstraat. De oude bomen waren verdwenen voor de heraanleg van de nieuwe voetpaden in de straat.

“We planten hier 44 zogeheten amberbomen, die meer dan tien meter hoog kunnen worden”, zegt schepen van Milieu Kris Van Hoeck (CD&V). “Er werd gestart vanaf de rotonde in de Velodroomstraat vanaf huisnummer 180 tot nummer 204. Daarbij wordt telkens een werfzone van twintig meter gemaakt op de rijbaan. Op die manier wordt verdergegaan voorbij de Hollezijp tot aan de rotonde van Bar Tabac. Daarna wordt op identieke wijze gestart met de overzijde van de straat, vanaf de rotonde aan Bar Tabac tot aan de rotonde in de Velodroomstraat. Hier geldt wel een parkeerverbod vanaf 28 of 29 november. Tijdens dit parkeerverbod zullen de verkeersborden ‘Verboden te parkeren’ aan de overzijde afgedekt worden zodat parkeren langs die zijde tijdelijk toegelaten is. In totaal zal het zo’n 20 werkdagen duren om de bomen te plaatsen.”