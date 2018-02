Veiling gemeentemateriaal levert 45.000 euro op 27 februari 2018

02u28 0

De veiling die het gemeentebestuur deze maand organiseerde, is een succes gebleken. Op enkele kleinere zaken na is bijna al het materiaal de deur uitgeraakt. In totaal bracht de veiling zo'n 45.000 euro op. Er werden onder meer bedrijfsvoertuigen, enkele partijen stenen en een tent van 10 op 10 meter aangeboden. (BCOR)