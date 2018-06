Vandalisme op werf Rupelbrug 21 juni 2018

De werf voor de renovatie van de Rupelbrug was de voorbije dagen het mikpunt van vandalen. Volgens De Vlaamse Waterweg nv, die de werken laat uitvoeren, werd onder meer de afsluiting aan de werf beschadigd, met veiligheidsrisico's tot gevolg. De lokale politie zal de komende weken dan ook extra controles houden en onbevoegden op de werf verbaliseren. Intussen zetten de diensten van De Vlaamse Waterweg nv en aannemer Renotec zich in om de uitvoeringstermijnen van de verschillende fasen van de werken zo kort mogelijk te houden. Als de werken volgens planning verlopen, kan de brug in november opnieuw normaal gebruikt worden. (BCOR)