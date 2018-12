Vanaf 2 jaar op voetballes bij Rupel Boom Ben Conaerts

16 december 2018

12u24 0 Boom Voetbalgekke kleuters kunnen nu vanaf twee jaar bij voetbalclub Rupel Boom al spelenderwijs leren voetballen, samen met hun ouders. “De nadruk ligt op spel en plezier, zowel voor het kind als voor de mama of papa”, zegt trainer en coördinator Kevin De Smet (28).

Kleuters van twee tot vijf jaar kunnen voortaan bij Rupel Boom al hun eerste stapjes in de voetbalwereld gaan zetten. Onder de noemer ‘Young Stars’ wil de voetbalclub deze jongens en meisjes al spelenderwijs laten kennismaken met de voetbalsport. “Aansluiten bij Rupel Boom kan eigenlijk pas vanaf vijf jaar”, zegt trainer en coördinator Kevin De Smet. “Maar we kregen van veel ouders de vraag of we ook jongere kinderen al van het voetbal konden laten proeven. Veel jongens en meisjes die bij de club actief zijn, hebben een jonger broertje of zusje dat staat te springen om in hun voetsporen te treden. Bovendien zien we dat er alsmaar meer initiatieven worden genomen om jonge kinderen aan het bewegen te krijgen. Denk maar aan Multimove, een bewegingsprogramma voor kinderen vanaf 3 jaar. ‘Kaboutervoetbal’ is misschien nog vrij nieuw in België, maar past perfect in dat plaatje.”

Speelplezier

Deze morgen werd alvast begonnen met een eerste gratis kennismaking. In de sporthal van het OLVI aan de Varkensmarkt kwamen 34 ‘kabouters’ zich met een voetbal uitleven. Opvallend: in tegenstelling tot bij de oudere jeugdspelers, staan de ouders hier niet langs de zijlijn te supporteren, maar spelen ze gewoon mee met hun kroost. “Dat is nodig, want kleuters luisteren nog het meest van al naar hun eigen mama of papa. Ik doe alles voor en stuur bij waar nodig, maar de ouders doen de oefeningen samen met hun kinderen. Eigenlijk moet je dit bekijken als een uurtje speelplezier samen met je zoontje of dochtertje.”

Voetbalbowling

De trainer laat de ‘kabouters’ onder meer een ballon omhoog houden en voetbalbowling spelen. Bij de ene lukken de oefeningen al beter dan bij de andere, maar dat is geen enkel probleem: er zit geen enkele druk op de ketel. “De nadruk ligt op spel en plezier. Het moet ‘fun’ blijven. Je kan van een 2-jarige niet hetzelfde verwachten als van een 4-jarige. Ik ben al blij als iedereen een poging doet. Het is zeker niet de bedoeling om hier topvoetballers te kweken”, lacht De Smet. “Al zou het natuurlijk mooi zijn als een aantal van deze kleuters later doorstroomt naar de jeugd van Rupel Boom.”

Tienbeurtenkaart

Om het vrijblijvende karakter van het project te onderstrepen, wordt bij de ‘Young Stars’ gewerkt met een tienbeurtenkaart. “Voor 50 euro kan je tien keer komen meespelen”, legt De Smet uit. “Als je eens een weekend geen zin hebt, is dat dus niet erg. We gaan officieel van start op zondag 13 januari en komen vanaf dan elke zondag samen voor een uurtje. In de wintermaanden gaan we aan de slag in de sporthal van het OLVI, bij beter weer trekken we naar de voetbalvelden van het trainingscomplex De Schomme.”

Wie deel wil uitmaken van de ‘Young Stars’ van Rupel Boom, kan contact opnemen met Kevin De Smet via tel. 0479 04 52 49 of youngstars@krupelboomfc.be.