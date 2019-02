Van illegale poederlakvestiging tot 20 jaar lang geheime lozingen: politie Rupel maakt ‘hallucinante top 3' van milieumisdrijven bekend Sander Bral

14 februari 2019

15u26 0 Boom De speurders van de lokale recherche van de politiezone Rupel hebben vorig jaar verschillende grootschalige onderzoeken naar inbreuken op de milieuwetgeving kunnen afronden. Een clandestiene zaakvoerder verontreinigde de lucht met schadelijke stoffen, een bedrijf loosde al twintig jaar illegaal chemische stoffen en een schroothandelaar liet gevaarlijke gassen vrij in de atmosfeer.

De lokale politiezone Rupel kwam deze week naar buiten met een “hallucinante top drie” van inbreuken op de milieuwetgeving die de speurders vorig jaar konden blootleggen. In Boom bleek een bedrijf in metaalzandstralen en poederlakken een illegale vestiging te hebben aan de andere kant van de Rupel. Daar werden activiteiten uitgevoerd zonder enige milieuvergunning. Het bedrijf blies schadelijke stoffen zonder enige filter de lucht in. Bovendien gebruikte de zaakvoerder stromannen om zichzelf buiten strafrechtelijk schot te houden. Ook werden zijn verkregen inkomsten verborgen gehouden van de fiscus door het niet indienen van btw- en belastingaangiftes. Er werd een vordering van 1,8 miljoen euro ingediend tegen de zaakvoerder. De zitting gaat door op 18 maart.

In Hemiksem kwam tijdens een controle van de milieu-inspectie aan het licht dat een bedrijf chemische producten illegaal loosde. Uit verder onderzoek bleek dat het bedrijf daar al sinds 1997 mee bezig was. Het bedrijf nam intussen maatregelen om de illegale lozingen te stoppen maar de strafrechtelijke procedure is intussen opgestart.

In Rumst dan verzamelde een schroothandelaar al twee jaar koeltogen in zonder vergunning. Hij ontmantelde die zonder de nodige maatregelen waardoor schadelijke freon-gassen in de atmosfeer terecht kwamen. Zijn activiteiten werden meteen stopgezet. Op 25 maart moet hij voor de rechtbank komen. Hij riskeert een strafrechtelijke veroordeling en een financiële compensatie voor de milieuschade.

“Ook de politie is begaan met het klimaat”, benadrukt Rupel.