Van den Bril opent nieuwe winkel in Reet: “Beleving staat nog meer centraal” Ben Conaerts

07 maart 2019

20u50 1 Boom Mannenkledingzaak Van den Bril is begonnen aan een nieuw hoofdstuk. Na zestig jaar deel te hebben uitgemaakt van het Boomse handelscentrum, heeft de familiezaak nu haar intrek genomen in een pand langs de Antwerpsestraat in Reet.

Het is zo ver: Van den Bril heeft vanavond voor het eerst de deuren geopend van zijn nieuwe winkel in Reet. De mannenkledingzaak heeft haar vertrouwde stek in de Blauwstraat in Boom ingeruild voor een 500 vierkante meter groot pand langs de Antwerpsestraat in Reet, vlakbij de ‘Banaan’ en de Delhaize. De voordelen van de nieuwe locatie zijn al meteen duidelijk: een grotere zichtbaarheid, meer parkeergelegenheid en een betere bereikbaarheid. Allemaal factoren die moeten helpen om een nóg groter publiek te bereiken.

“We willen uitgroeien tot hét adres voor herenkleding tussen Brussel en Antwerpen, zowel voor particulieren als voor bedrijven”, zegt zaakvoerder Michaël Van den Bril. “De bedoeling is dat iemand die op zoek is naar modieuze herenkleding, meteen denkt aan Van den Bril. Service en maatwerk blijven voor ons bijzonder belangrijk, maar we zetten op de nieuwe locatie ook meer dan ooit in op beleving. We willen mannen bijvoorbeeld triggeren met onze bar, gin en whisky tastings, een barbier en testritten met nieuwe wagens.”

Om de nieuwe winkel voor te stellen, organiseert Van den Bril niet één, maar twee feestelijke openingsweekends. Die vinden plaats op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 maart en op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 maart. Er worden hapjes en drankjes aangeboden en op beide vrijdagen zal de winkel uitzonderlijk open zijn tot 21 uur.