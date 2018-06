Unizo maakt prioriteitenlijst voor verkiezingen van 14 oktober 21 juni 2018

02u57 0

Met het oog op de verkiezingen op 14 oktober heeft Unizo Boom een prioriteitenlijst opgesteld voor de deelnemende partijen. De organisatie pleit onder meer voor een aanpak van de leegstand en voor meer beleving in het centrum.





Boom telt in totaal 910 ondernemingen. Dit voorjaar heeft Unizo Boom samen met hen rond de tafel gezeten om te komen tot een lijst van aandachtspunten voor het volgende gemeentebestuur. "De uitdagingen voor de ondernemer zijn groot. Unizo wil daarbij niet zomaar de vertolker van voorstellen zijn, maar een partner van het gemeentebestuur", zegt voorzitter Christophe De Laet.





Unizo pleit in haar prioriteitenlijst voor meer beleving in het centrum, een vlotte doorstroming en een aanpak van de oorzaken van leegstand. "Steeds meer handelspanden staan leeg de laatste jaren. Volgens ondernemers zijn de huidige gebouwen te klein en slecht onderhouden. We zien mensen vertrekken omdat de gemeente niet aantrekkelijk is. Mogelijk is het opfrissen, opruimen en tegengaan van vuile leegstaande panden al een stap in de goede richting. Leegstaande panden kunnen bijvoorbeeld co-werkplekken of pop-upwinkels worden. De gemeente kan deze nieuwe vormen promoten door geschikte ondernemers voor zulke projecten samen te brengen." (BCOR)