Ubuntu Festival strikt Yevgueni en Buscemi 12 juli 2018

02u27 0 Boom Het programma van het Ubuntu Festival krijgt stilaan vorm. Bekende acts als Buscemi, Portland, Yevgueni en TheColorGrey komen op zaterdag 8 en zondag 9 september naar het wereldfestival afgezakt. Net als vorig jaar wordt gekozen voor het gemeentelijke park als locatie.

Het Ubuntu Festival - zeg maar het kleine broertje van Mano Mundo - pakt voor zijn volgende editie opnieuw uit met twee dagen animo. Net als vorig jaar wordt het wereldfestival op zaterdag afgetrapt met een kubbtornooi, gevolgd door een 'pre-party'. Daar komen onder meer Buscemi en Young Gun Superior voor de juiste muziek zorgen.





Portland

Voor de apotheose is het wachten tot zondag, met tal van live optredens verspreid over twee podia. Op het hoofdpodium is het uitkijken naar Yevgueni, TheColorGrey en Portland, dat furore maakte in de StuBru-talentenjacht 'De Nieuwe Lichting'. Het tweede, kleinere podium wordt ingepalmd door onder meer de Waalse soulzangeres Shelby Ouattara, Susobrino en de B-Road Bastards.





Naast het muzikale programma zet Ubuntu zoals gebruikelijk in op heel wat randanimatie. Zo kan je een bezoek brengen aan een wereldmarkt, deelnemen aan workshops en genieten van vertellingen, lezingen en straattheater. Een andere pijler van het wereldfestival is de bijzondere aandacht voor ecologie en duurzaamheid. De organisatoren schakelden over op herbruikbare bekers, stellen droge composttoiletten op en houden voortdurend de CO2-productie in de gaten. Zo veel mogelijk Co2 wordt lokaal gecompenseerd door het gratis aanbieden van boompjes en struikjes aan bezoekers en door het aanplanten van een bos in samenwerking met Natuurpunt.





Gemeentepark

Net als vorig jaar vindt Ubuntu plaats in het gemeentelijke park van Boom, op de grasweide naast de speeltuin. Daar vinden de organisatoren een groener kader dan de Boomse kaai, waar het festival de eerste drie edities plaatsvond. De toegang blijft ook dit jaar gratis. (BCOR)