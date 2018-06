Twee nieuwe vleugelpiano's voor academie 05 juni 2018

02u46 0

De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord heeft twee nieuwe vleugelpiano's gekocht. De ene piano krijgt de functie van concertvleugel in de auditiezaal, de tweede zal worden gebruikt als lesinstrument voor het vak piano. "In totaal zijn er om en bij de 130 Boomse leerlingen die deze instrumenten zullen bespelen", zegt schepen van Onderwijs Inge De Ridder (N-VA). "Dankzij deze investering zullen alle cursisten de kans krijgen om zich te verdiepen in het prachtige klankenpalet van de vleugelpiano." De leerlingen en directie van de academie zijn alvast laaiend enthousiast. "Vleugelpiano's hebben een groter volume en zijn performanter bij het begeleiden van grote groepen", zegt directeur Frans Tielemans. "Deze gloednieuwe instrumenten zullen niet alleen gebruikt worden tijdens de sessies groepsmusiceren, maar zullen ook een belangrijke rol spelen in de concertpraktijk. De leerkracht zal de leerlingen perfect kunnen coachen hoe ze met een dergelijk instrument moeten omspringen in concertsituaties." (BCOR)