Twee nieuwe bushokjes 15 juni 2018

Boom heeft twee nieuwe bushokjes. In de Schommelei werd de bushalte, die beschadigd raakte bij een ongeval, vervangen door een modern exemplaar. In de Kerkhofstraat, aan de gebouwen van Brandpunt, werd de halte verplaatst naar de andere kant. Gezien de route die de bussen daar volgen, is dat een logischere plaats. "Nu is er meer comfort voor de busreizigers", zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). (BCOR)