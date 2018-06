Twee bestelwagens tot schroot herleid 16 juni 2018

Twee bestuurders zijn gisteren in de late namiddag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Antwerpsestraat met de Beukenlaan. Twee bestelwagens reden op elkaar in. Van de twee voertuigen bleef nauwelijks iets over. De twee bestuurders zijn met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.





De rijbaan was een tijdlang versperd in de richting van Antwerpen. Ook een verkeerslicht deelde in de klappen.





(VTT)