Turnkring Volharding houdt vlaaienverkoop Ben Conaerts

18 maart 2019

Turnkring Volharding houdt naar jaarlijkse gewoonte een vlaaienverkoop om geld in het laatje te brengen. Je hebt de keuze uit appelvlaai, nougatinne, kersenvlaai, rijstvlaai, abrikozenvlaai of vier éclairs. Je betaalt telkens 4 euro en de levering is voorzien op maandag 1 en dinsdag 2 april. Je kan een bestelling plaatsen bij Andy Janssens van Turnkring Volharding via andyjanssens2850@gmail.com.