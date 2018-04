Tomorrowland opent muziekschool BOUW IN NEPAL VOLLEDIG GEFINANCIERD DOOR FESTIVALGANGERS BEN CONAERTS

19 april 2018

02u41 0 Boom Meer dan 300 Nepalese kinderen kunnen voortaan muziek- en dansles volgen in de eerste Love Tomorrow Music & Arts School. De muziekschool kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen Tomorrowland en zijn Love Tomorrow Foundation en de Belgische ngo Cunina. Felix De Laet, bekend van Lost Frequencies, mocht het gebouw ter plaatse openen.

In Sekha, een klein bergdorpje gelegen in het hart van de Nepalese Himalaya, heeft zopas de eerste Love Tomorrow Music & Arts School de deuren geopend. De bouw van de school werd voor de volle 100 procent gefinancierd door de bezoekers van Tomorrowland. "Onze bezoekers konden tijdens de laatste twee edities van het festival op verschillende manieren hun bijdrage leveren", zegt woordvoerster Debby Wilmsen. "Voor bijvoorbeeld elke Tomorrowlandvlag die op het festival en in de webshop werd verkocht, ging 5 euro naar de Love Tomorrow Foundation."





De school werd gebouwd op de terreinen van de bestaande Cunina Boarding School, is ruim 400 vierkante meter groot en biedt plaats aan vier ruime klaslokalen en een centraal overdekt atrium, die dienst kan doen als ontmoetingsplaats of concertruimte. De lessen worden gegeven door twee fulltime muziekleerkrachten en maken onderdeel uit van het verplichte lessenpakket van de kinderen. Zij zullen er muziek leren maken op gitaar, fluit en keyboard, maar ook op traditionele Nepalese muziekinstrumenten.





Voor we in 2009 onze school hebben gebouwd, lag de dichtstbijzijnde school op drie uur stappen", zegt Sophie Vangheel, oprichtster van Cunina. "Net als in de rest van Nepal bleven de jongeren er vaak ongeletterd. Toen Manu en Michiel Beers, de bezielers van Tomorrowland, ruim twee jaar geleden een peterschap aangingen bij Cunina, bleek al snel dat we dezelfde waarden en normen deelden. Meer nog, dat we dezelfde droom hadden: het bouwen van een muziekschool voor kwetsbare kinderen en jongeren. Ik ben trots dat we dit nu, na twee jaar, gerealiseerd hebben."





Kansen

Felix De Laet, beter bekend als Lost Frequencies, mocht de nieuwe muziekschool namens Tomorrowland en 'The people of Tomorrow' ter plaatse gaan openen. "Zodra ik over het project hoorde, was ik heel enthousiast. Ik heb zelf thuis alle kansen en alle ruimte gekregen om mezelf creatief te ontplooien. Ik vind het fantastisch dat de kinderen hier in Sekha nu ook die kans zullen krijgen."





De bouw van deze school is pas een eerste stap voor de Love Tomorrow Foundation. De organisatie heeft de ambitie om de komende jaren nog meer van deze muziek- en kunstscholen te openen op verschillende continenten. Het eerstvolgende concrete project zal voor Tomorrowland 2019 worden bekendgemaakt.