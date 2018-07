Tomorrowland krijgt wintereditie 18 juli 2018

Fans van Tomorrowland kunnen ook in de winter genieten van hun favoriete festival. Op 13, 14 en 15 maart 2019 pakken de organisatoren immers uit met een wintereditie in de Franse Alpen. Ook daar staan er drie volle dagen 'madness' op het programma, zij het dan wel in een bergachtig sneeuwdecor op 1.860 meter hoogte. Het volledige wintersportgebied Alpe d'Huez Grand Domaine Ski wordt voorbehouden voor in totaal zo'n 30.000 muziekliefhebbers van over de hele wereld. Alle info is te vinden op de website www.tomorrowland.com. (BCOR)