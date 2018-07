Tomorrowland is... werken tot je er bij neervalt HOE LOKALE ONDERNEMERS GRAANTJE PROBEREN MEEPIKKEN VAN MEGAFESTIVAL BEN CONAERTS

23 juli 2018

02u33 0 Boom Het eerste Tomorrowlandweekend is goed en wel achter de rug en dus kan Boom weer eventjes een paar dagen ademhalen. Voor de plaatselijke horeca is de rustpauze zeer welgekomen, want daar moest men de afgelopen dagen flink wat overuren draaien. "We verdienen een mooie surplus, maar we moeten er hard voor werken", zegt Garry Brems van Bar Tabac.

Terwijl 200.000 feestvierders zich het afgelopen weekend de ziel uit het lijf dansten in De Schorre, werd er in de Boomse horeca vooral hard gewerkt. Vele festivalgangers houden op hun weg naar of van de heilige grond van Tomorrowland halt bij een van de plaatselijke cafés en daar worden ze natuurlijk met open armen ontvangen. Enkele uitbaters pakken tijdens het festivalweekend zelfs uit met speciale acties in de hoop zoveel mogelijk volk te lokken. In Bistro Baarjo, bijvoorbeeld, werd elke morgen een 'Tomorrowland Breakfast' geserveerd. "En dat valt erg goed in de smaak", zeggen uitbaters Krisje en Marc.





Pannenkoeken

"We zien hier per dag gemiddeld een vijftigtal festivalgangers binnenkomen voor een ontbijtje of een pannenkoek. We hebben onze bistro pas dit voorjaar opengedaan, dus we wisten niet goed wat we mochten verwachten. Maar we hebben het geluk dat we hier in de buurt de enige zaak zijn waar je iets kan eten en dan zie je dat de mond-tot-mondreclame zijn werk doet. Eens de kampeerders weten wat ze hier kunnen krijgen, komen ze met meer terug." Moet je voor het ontbijt naar Bistro Baarjo, dan kan je voor de afterparty maar beter naar de rotonde aan de Kerkhofstraat en de Schommelei afzakken. Als het festival na 1 uur 's nachts de deuren dichtdoet, komen hordes feestvierders daar aan Café Sloeberke en Bar Tabac nog een feestje bouwen. Voor de café-uitbaters is al dat volk een geschenk uit de hemel, al moet er ook hier in de eerste plaats flink gewerkt worden.





8 extra mensen in dienst

"Ik heb deze nacht amper twee uur geslapen", glimlacht Garry Brems van Bar Tabac. "De laatste mensen gaan pas weg tegen vier à vijf uur en als je daarna nog alles moet aanvullen en proper maken voor de volgende dag, ben je al snel een paar uur verder. Zo'n Tomorrowlandweekend levert me een hele mooie surplus op, maar ik moet er dus wel hard voor werken. Om alles deze periode draaiende te houden, neem ik acht extra mensen in dienst. En dinsdag (morgen, red.) las ik een extra sluitingsdag in om alles weer voor te bereiden voor het volgende Tomorrowlandweekend."





Ook krantenwinkel 't Leesboetiekske in de Kerkhofstraat steekt een stevig tandje bij om een graantje te kunnen meepikken van Tomorrowland. Zaakvoerder Yannick Sen heeft voor het eerst aan de rotonde - vlak bij Bar Tabac en Café Sloeberke - een sigarettenkraam opgesteld, waar hij de 'People of Tomorrow' van rookwaren voorziet. "In de Kerkhofstraat zien we zelf alsmaar minder volk passeren, dus hebben we ervoor gekozen om mee aan de rotonde te gaan staan", legt hij uit. "Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) heeft dat mee mogelijk gemaakt en ik ben hem daar dankbaar voor. Van de passage die je hier krijgt, kunnen we in de Kerkhofstraat alleen maar dromen. Ik heb twee personeelsleden extra in dienst om het kraam open te houden, maar het is wel een succes geweest. Hopelijk mag ik hier de komende jaren tijdens Tomorrowland opnieuw komen staan."