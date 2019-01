Tomorrowland eist 66.000 euro voor doorverkopen festivalbandjes BJS

02 januari 2019

Tomorrowland eist 66.000 euro schadevergoeding van drie personen die toegangsbandjes illegaal doorverkochten. “Ongehoord”, vindt advocaat Thibaud Delva. “Er kan geen sprake zijn van misgelopen inkomsten omdat het ging om polsbandjes die anders niet zouden zijn gebruikt.”

De organisatie achter Tomorrowland merkte tijdens het eerste festivalweekend van de editie 2017 dat er opvallend veel bezoekers geweigerd werden vanwege een probleem met hun polsbandje. Sommigen vroegen expliciet naar Mohamed A., de verantwoordelijke van de dienst voor technische problemen met polsbandjes. A. zou een groot aantal polsbandjes hebben ontvreemd die bedoeld waren om bandjes met een defecte chip te vervangen of voor bezoekers die wel een ticket hadden, maar hun polsbandje thuis vergeten of niet ontvangen hadden. Ook in 2016 bleek die fraude al eens te hebben plaatsgevonden.

Medebeklaagden Mohamed Y. en Kim A. verkochten de polsbandjes door, maar waren zich naar eigen niet bewust van de illegaliteit daarvan. De advocaten van de medebeklaagden ontkennen dat er sprake is van bendevorming en betrokkenheid bij de informaticafraude.

De verdediging vindt het ongehoord dat Tomorrowland een schadevergoeding komt eisen. “Er kan geen sprake zijn van misgelopen inkomsten omdat het ging om polsbandjes die anders niet zouden zijn gebruikt en de weinige binnengeraakte bezoekers zelfs allicht nog voor eten en drinken hebben betaald”, aldus advocaat Thibaud Delva.

De drie beklaagden riskeren twee jaar cel wegens informaticafraude en bendevorming.