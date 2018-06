Tomorrowland deelt weer 2.000 vlaggen uit 22 juni 2018

Na het succes van de vorige jaren deelt Tomorrowland ook nu weer 2.000 Tomorrowlandvlaggen uit waarmee de buren van het festival hun woning kunnen versieren. Inwoners van Boom en Rumst kunnen zich hiervoor registreren vanaf maandag 25 juni om 19 uur. Bij een succesvolle registratie ontvang je een bevestigingsmail en kan je jouw vlag op 16 of 17 juli gaan afhalen aan het buurthuis in de Nachtegaalstraat. Het precieze afhaalmoment vind je terug op de bevestigingsmail die je werd toegezonden. Nieuw is dat er deze editie een professionele fotograaf op zoek gaat naar de buren die hun vlag op meest creatieve wijze hebben opgehangen. Achteraf worden er twee winnaars uitgekozen die elk twee 'full madness' tickets ontvangen voor de Tomorrowlandeditie van 2019. Alle info over hoe je jezelf moet registreren vind je op de website buurt.tomorrowland.com. (BCOR)