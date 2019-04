Tom Clement zingt Nederlandstalige traditionals Ben Conaerts

02 april 2019

Muzikant en kunstenaar Tom Clement is op donderdag 4 april te gast bij CC De Steiger. In de voorstelling ‘Tom speelt taal’ brengt hij de Nederlandse taal dichterbij wie ze oefenen wil. Gewapend met een miniorkest van drums, gitaar, banjo en mondharmonica speelt hij Nederlandstalige traditionals die eenvoudig zijn om mee te zingen.

Het concert komt tot stand in samenwerking met de Noord-Zuidraad en vindt plaats om 14 en om 19 uur in de Schouwburg. Tickets kosten 6 euro en zijn te koop via de website www.destegierboom.be of tel. 03 880 18 00.