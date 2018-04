Toerisme Rupelstreek steekt tandje bij voor wereldrecordpoging 18 april 2018

02u39 0 Boom Toerisme Rupelstreek leeft volop toe naar de wereldrecordpoging van de 'longest toast relay'. De vzw hoopt zondag, met de opening van het toeristisch seizoen in De Schorre, meer dan 1.233 mensen samen te krijgen om samen een toast uit te brengen.

Bij een 'toast relay' wordt één lange rij gevormd waarbij je eerst klinkt met de persoon voor je en daarna met de persoon achter je. Het huidige record staat met 1.233 deelnemers op de naam van de Portugese stad Anadia.





Bij Toerisme Rupelstreek vertrouwt men erop dat de poging van zondag goed afloopt. "We hopen deze laatste dagen voor het evenement nog een aantal mensen te kunnen overtuigen om af te komen. Iedere deelnemer krijgt een gratis biertje van onze lokale brouwerijen en een gratis gepersonaliseerd glas van Toerisme Rupelstreek. Voor de mensen die het liever non-alcoholisch houden en voor de deelnemers jonger dan zestien jaar, voorzien we natuurlijk een alternatief. Iedereen kan dus meedoen", zegt toeristisch coördinator Karin De Mulder.





"Het wordt zondag heel mooi weer, wat sowieso de kansen op een ruime opkomst verhoogt. Bovendien zal er naast de wereldrecordpoging nog vanalles anders te beleven zijn in De Schorre. Niet alleen is er onze streekmarkt, De Schorre organiseert tezelfdertijd ook haar kunstenaarsmarkt. Verder hebben we heel wat kinderanimatie en optredens van Wim Soetaer en Charles Van Domburg in petto."





De wereldrecordpoging 'longest toast relay' vindt plaats om 14 uur aan de Vlindertent in De Schorre, onder het toeziend oog van een gerechtsdeurwaarder. (BCOR)