Tijdelijke taxivergunning voortaan 3 euro duurder 15 mei 2018

03u00 0

De gemeenteraad heeft een wijziging in het belastingreglement op de taxi's goedgekeurd. Voor een tijdelijke taxivergunning betaal je voortaan 8 euro in plaats van 5 euro. De belasting is in de eerste plaats bedoeld voor de taxi's die tijdens Tomorrowland naar Boom komen afgezakt om festivalgangers te vervoeren. "We voeren de prijsstijging door op vraag van onze eigen diensten", zegt schepen van Financiën Linda Lauwers (N-VA). "Op administratief vlak komt hier heel veel werk bij kijken en dat blijft exponentieel toenemen. Het gaat hier, voor alle duidelijkheid, om de taxi's van buitenaf. Onze eigen Boomse taxi's worden hier niet door getroffen." (BCOR)