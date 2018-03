Ticketverkoop Schorremorrie start vandaag 20 maart 2018

Vandaag is de ticketverkoop van start gegaan voor de zestiende editie van Schorremorrie. Het kinderfestival vindt dit jaar voor het eerst plaats in het voorjaar, meer bepaald op zondag 20 mei in het provinciaal recreatiedomein De Schorre. Verder blijft de formule ongewijzigd: een namiddagprogramma met meer dan 50 leuke activiteiten voor kinderen van drie tot twaalf jaar. Zo kan je jezelf komen uitleven met de springkastelen, volksspelen, ponyritjes en gocarts of zeepbellen leren blazen en dromenvangers maken in een van de vele workshops. Voor de allerkleinsten is er een aparte peutertuin met onder meer een ballenbad en springkastelen voorzien. Afgaand op het succes van de voorgaande jaren worden er op Schorremorrie 5.000 bezoekers verwacht. Online tickets in voorverkoop kosten 5 euro. Aan de kassa betaal je 7 euro toegang. Alle info is te vinden op de website www.deschorre.be. (BCOR)