Ticketverkoop Putteke Winter in volle gang Ben Conaerts

23 november 2018

15u10

De ticketverkoop voor de achttiende editie van Putteke Winter, op vrijdag 7 en zaterdag 8 december in De Schorre, draait op volle toeren. Voor vrijdag 7 december werd reeds 35 procent van de tickets verkocht, voor zaterdag 8 december is dit zelfs 75 procent. Net als vorig jaar werd het aantal bezoekers opnieuw vastgelegd op 8.000 per avond. “Wie er zeker bij wil zijn, kan dus best zijn ticket nu al in voorverkoop kopen”, klinkt het.

Intussen is het programma voor de winterwandeling volledig bekend. Alles bij elkaar zullen er zestien acts voor de nodige animatie komen zorgen. Zo laat de professionele toernooivereniging ‘De zwaardridders van Sint-Joris vzw’ je de Middeleeuwse cultuur herleven. Dappere ridders zullen strijden met hun paarden en in volle galop over een wilde vlammenzee springen. Rond de klimtoren kan je dan weer gaan genieten van Sopa de Fuego, een audiovisuele lichtshow over het samenspel van water en vuur. Verder worden er natuurlijk weer een aantal spectaculaire vuuracts voorzien.

Tickets voor Putteke Winter kosten 4 euro in voorverkoop en 6 euro aan de kassa. Ze zijn te koop via de website www.deschorre.be.