Themawandeling over geneeskrachtige planten Ben Conaerts

16 april 2019

17u07 1 Boom In De Schorre kan je op zaterdag 20 april deelnemen aan een themawandeling. Onder de noemer ‘Wandelen in de apotheek van god’ kom je alles te weten over het gebruik van planten voor genezing en het verhelpen van kwaaltjes.

Huisgids Jan Vaeck, die al sinds 1989 in het recreatiedomein werkt en de namen kent van alle planten en bloemen, vertelt je meer over geneeskrachtige planten en neemt je mee in de wereld van de (planten)mythologie.

De wandeling vertrekt om 18.30 uur in het onthaal van congrescentrum De Pitte en neemt zo’n twee uur in beslag. Ook bij slecht weer gaat de wandeling door, dus voorzie gepaste kledij. Je betaalt 5 euro per persoon en moet vooraf inschrijven via de website www.deschorre.be.