Theater Piep maakt zich op voor nieuw toneelstuk Ben Conaerts

13 maart 2019

14u10 0 Boom De jonge acteurs en actrices van Theater Piep zijn volop bezig met de voorbereidingen op een nieuw toneelstuk: ‘Koek en Ei’.

“’Koek en Ei’ is een interactief toneelstuk over twee vriendinnen die zijn uitgenodigd in een groot kasteel”, vertelt Elly Coeck. “Daar maken ze kennis met een geniale professor die er in een mysterieus laboratorium allerlei gekke uitvindingen doet. Een pratende schedel, ontsnapte spoken en een onzichtbare deur zorgen voor alleen maar meer spanning en chaos.”

Het stuk is van de hand van Fons Cras en Elly Coeck, die ook de regie voor haar rekening neemt. De kostuums en het decor zijn het werk van Erik en Ann Perpête. De hoofdrollen worden dan weer vertolkt door Lola Domen, Ayla Cope, Mathieu Peeters, Hanne Copermans, Nick Nevens en Josefien De Decker.

‘Koek en Ei’ wordt vijf keer opgevoerd, namelijk op zaterdag 16, zondag 17, woensdag 20, zaterdag 23 en zondag 24 maart. De laatste twee voorstellingen zijn intussen wel al uitverkocht. Alle opvoeringen vinden plaats om 14.30 uur in het Theater Piep in de Kerkstraat in Boom. Tickets kosten 10 euro en zijn te bestellen op tel. 0486 21 82 64 tussen 11 en 12 uur of tussen 18 en 19 uur.