Theater Piep kleurt oosters voor nieuw toneelstuk 14 februari 2018

02u46 0 Boom De jonge acteurs van Theater Piep kruipen binnenkort weer op de planken. Voor het stuk 'Knots, Knetter en Stapel bij de Mandarijn' toveren ze het theater om tot een prachtig oosters decor.

'Knots, Knetter en Stapel bij de Mandarijn' is een levendig, interactief kinderstuk van de hand van Fons Cras en Elly Coeck. Het stuk dateert uit 1992, maar werd voor de nieuwe opvoeringen in een moderner kleedje gestoken en aangepast aan het nieuwe kindertheater.





Een tiental jonge acteurs vertelt het verhaal van drie gekke figuren die naar de kermis trekken om er op te treden in een tent. Maar door een mysterieuze kracht komen ze terecht in het paleis van een Chinese Mandarijn, wiens dochtertje spoorloos is verdwenen. Slaagt het niet al te snuggere trio erin om haar, met de hulp van het publiek, terug te vinden?





Er zijn voorstellingen gepland op woensdag 28 februari, zaterdag 3 en zondag 4 maart, woensdag 7, zaterdag 10 en zondag 11 maart, telkens om 14.30 uur. Tickets kosten 9 euro per persoon, maar voor jeugdbewegingen en verjaardagsfeestjes met minstens tien kinderen wordt er een tarief van 5 euro per persoon gehanteerd.





Reserveren kan telefonisch op het nummer 0486/21.82.64 of theaterpiep@skynet.be. (BCOR)