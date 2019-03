Theater aan Twater strikt nu ook Theater Tol Ben Conaerts

11 maart 2019

13u43 0

Het internationale straattheaterfestival Theater aan Twater mag opnieuw een straffe naam aan haar affiche toevoegen. Theater Tol is een van de drie gezelschappen die op zaterdag 22 juni de slotact komt verzorgen. Het Antwerpse gezelschap brengt er met Mariage Fantastique een spectaculaire, poëtische ode aan de liefde. “Theater Tol reist de hele wereld rond met haar voorstellingen”, zegt programmator Patrick Poppe. “Met Mariage Fantastique waren ze de voorbije maanden al te gast op het oudjaar in Moskou en het carnaval in Nice. Na Moskou en Nice mag dus ook Boom aan dat lijstje worden toegevoegd.”

Theater aan Twater is op zaterdag 22 en zondag 23 juni aan zijn veertiende editie toe. Eerder maakte het festival al bekend dat onder meer het Franse Cie Paris Bénares, de circusfamilie The Gerlings en de band van jeugdreeks ‘#LikeMe’ naar Boom zal komen afgezakt. Tickets kosten 4 euro per persoon per dag in voorverkoop en 6 euro aan de kassa. Een weekendticket incluis gratis parking en shuttle kost 8 euro per persoon. Je kan je tickets bestellen via de website www.kaaimannen.be.