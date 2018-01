Theater aan Twater strikt Ghost Rockers 02u32 9

De organisatoren van het internationale straattheaterfestival Theater aan Twater kunnen opnieuw een straffe naam aan hun affiche toevoegen: Ghost Rockers. De vijfkoppige band uit de gelijknamige Studio 100-reeks is in Boom te gast op zondag 17 juni. "Tussen de straat- en circusacts is dit ongetwijfeld een extra topact", zegt programmator Patrick Poppe. "Wie voor 1 februari zijn ticket bestelt, maakt bovendien kans op een meet and greet voor twee kinderen met de Ghost Rockers zelf."





Eerder werd de komst van de trampolinespringers van TNT Crew, de negentiende-eeuwse zeppelin van La Baldufa, de Spaanse evenwichtskunstenaar Circovito, de Amerikaanse acrobaat Noah Chorny en de knotsgekke fanfare Moed en Volharding al bekendgemaakt. Onlangs werd ook nog een nieuwe act van Geert Vermeulen van De Nieuwe Snaar aan de affiche toegevoegd. In totaal zullen er op zaterdag 16 en zondag 17 juni meer dan 120 acts te zien zijn aan de oevers van de Rupel in Boom en Klein-Willebroek.





Tickets kosten in voorverkoop 4 euro per dag, parking inbegrepen, en zijn te bestellen via www.kaaimannen.be. Kinderen en jongeren onder de zestien jaar hebben gratis toegang. (BCOR)