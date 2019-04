Theater aan Twater krijgt geluidsarm vuurwerk Ben Conaerts

08 april 2019

Het internationale straattheaterfestival Theater aan Twater zal tijdens haar volgende editie als eerste festival in de wijde regio gebruikmaken van geluidsarm, diervriendelijk vuurwerk. “Tijdens de finaleshow op zaterdag 22 juni, met Theater Tol, Cirq’ulation Locale en Dance of the Angels, wordt er vuurwerk voorzien”, zegt Peter De Ridder, voorzitter van de organiserende vzw Kaaimannen. “Dat duurt slechts een tiental minuten, maar toch hebben we besloten om te kiezen voor geluidsarm, diervriendelijk vuurwerk. We houden dan misschien wel van spektakel, we houden ook van dieren. Voor het vuurwerk zullen we samenwerken met de vuurwerkmakers van Enki Loki. Hun technieken werden al gebruikt in de zeventiende eeuw. We gaan dus terug naar het vuurwerk van meer dan 300 jaar geleden.”

Theater aan Twater vindt plaats op zaterdag 22 en zondag 23 juni. Tickets zijn te bestellen via de website www.kaaimannen.be.