Theater aan Twater krijgt Europees kwaliteitslabel Ben Conaerts

25 februari 2019

13u52 0

Het internationale straattheaterfestival Theater aan Twater heeft het EFFE-label toegekend gekregen. ‘EFFE’ staat voor ‘Europe for Festivals, Festivals for Europe’ en is een kwaliteitslabel dat rechtstreeks wordt ondersteund door de Europese Commissie en het Europese Parlement. Theater aan Twater mag niet alleen twee jaar lang het label dragen, maar zal ook meedingen naar de bijhorende ‘EFFE Awards’ die in september worden uitgereikt.

“Dit is een serieuze opsteker voor de hele ploeg achter onze organisatie, zo’n dertig hard werkende vrijwilligers”, zegt Peter De Ridder, voorzitter van de organiserende vzw Kaaimannen. “Het label wordt toegekend op basis van de kwaliteit, de sterke programmatie en het unieke verhaal achter ons festival. Toen we in 2006 startten, deden we dat met een budget van 600 euro en 250 bezoekers. Nu zitten we met dit label in hetzelfde rijtje als onder meer het Klara Festival en het Flanders Festival Ghent.”

Dit jaar vindt Theater aan Twater plaats op 22 en 23 juni en brengt het opnieuw zo’n 150 optredens van een 40-tal artiesten of gezelschappen. Vorig jaar trok het festival om en bij de 16.000 bezoekers uit heel Vlaanderen. Het festival is een privé-initiatief, maar kan op steun rekenen van onder meer de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheid. Meer info over de programmatie, die nog volop wordt aangevuld, vind je op de website www.kaaimannen.be.