Theater aan Twater erkend als mondiaal festival 05 mei 2018

Goed nieuws voor het internationale straattheaterfestival Theater aan Twater. De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen heeft het festival officieel erkend als mondiaal festival.





Dat betekent voor de organisatoren van de vzw Kaaimannen een extra festivalsubsidie, naast de steun van de Vlaamse overheid en van de gemeenten Boom en Willebroek. "Ons festival doet veel rond duurzaamheid", zegt voorzitter Peter De Ridder. "Vorig jaar beslisten we al om al onze festivalvoertuigen om te wisselen naar elektrische voertuigen. We proberen ook de vluchten van onze internationale artiesten te combineren om de voetafdruk te verkleinen. Het weinige drukwerk dat we nog laten maken, is groene print en wordt gecompenseerd met de aanplant van bomen." De komende editie gaan de Kaaimannen nog een stapje verder. "Zo wordt alle cateringafval voortaan verwerkt door onze enige echte eigen festivalkippen. Daarnaast willen we komaf maken met de vele plastic rietjes en opteren we voor biologisch afbreekbare rietjes. Stap voor stap willen we het eerste groen straattheater- en circusfestival van het land worden." (BCOR)