The Voice-finalist luistert finissage van ‘De Arktiesten’ op Ben Conaerts

20 februari 2019

15u02 0

De tentoonstelling van ‘De Arktiesten’ in zaal Robert Lombaerts wordt op zaterdag 23 februari afgerond met een finissage. Van 14 tot 17 uur is iedereen welkom in zaal Lombaerts op de eerste verdieping van het gemeentehuis. De finissage wordt muzikaal opgefleurd door Marc De Wit, Staf Dierckx en ‘The Voice 2016’-finalist Jan Van de Ven.

‘De Arktiesten’ is de verzamelnaam van de stamgasten van het ter ziele gegane jongerencafé De Ark. Van 1974 tot 1980 vormde het café de favoriete uitgaansplek van een heleboel creatieve geesten. Ze organiseerden optredens, filmvoorstellingen, debatavonden, solidariteitsacties, quizzen en voetbalwedstrijden. Als ‘top of the bill’ was er het jaarlijkse Arkfestival, waar onder meer Roland en Johan Verminnen nog hebben opgetreden.