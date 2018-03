Tennisclub houdt opendeurdag 23 maart 2018

De Koninklijke Boom Tennis Club houdt op zondag 25 maart een opendeurdag. Iedereen kan dan gratis tussen 14 en 17 uur komen kennismaken met de tennissport. Je kan je ter plaatse inschrijven voor een initiatieles waarin je de basisslagen en specifieke coördinatieoefeningen krijgt aangeleerd. Om deel te kunnen nemen, heb je sportieve kledij, aangepast schoeisel en eventueel een tennisracket nodig. Wie geen racket heeft, kan gratis een racket van de club gebruiken. Doorlopend kan je in het clublokaal terecht om meer info te krijgen over het clubleven, de clubwerking en het lidmaatschap. Je kan er jezelf ook inschrijven voor tennislessen voor de jeugd en voor volwassenen. De tennisclub bevindt zich aan de tennisterreinen in het gemeentelijke park, te bereiken via de ingang in de Acacialaan. Alle info is te vinden op de website www.tennisclubboom.be. (BCOR)