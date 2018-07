Tegen woensdagavond weer kraaknet... 600 OPKUISERS WERKEN ZICH IN HET ZWEET OP CAMPING BEN CONAERTS

24 juli 2018

02u37 0 Boom Met ongeveer 38.000 waren ze, de kampeerders die gisteren Tomorrowland achter zich lieten. Terwijl zij onder een loden zon aan de terugreis begonnen, ging op Dreamville al de opkuis van start. Zo'n 600 mensen maken de camping tegen woensdagavond weer smetteloos.

Kleine oogjes, vermoeide lichamen. Het eerste Tomorrowlandweekend heeft bij de 'People of Tomorrow' onmiskenbaar zijn sporen nagelaten. Dat belette sommigen echter niet om al in de vroege uurtjes hun tenten op te ruimen en langzaam maar zeker aan de uittocht te beginnen. De Lijn had vanaf 7 uur 's ochtends extra bussen ingelast om iedereen vanuit Dreamville naar het station van Boom te brengen. Meer dan 11.000 feesters moesten van daaruit naar Zaventem om een vliegtuig te halen. Tegen 14 uur waren de laatste kampeerders opgekraamd en gingen de deuren van Dreamville dicht.





Nu is de uitdaging om Dreamville - een terrein van zo'n 641.000 vierkante meter groot, goed voor 128 voetbalvelden - in een strak tempo weer proper te krijgen. "Tegen woensdagavond moet Dreamville er weer kraaknet bijliggen", zegt woordvoerster Debby Wilmsen.





Tenten recycleren

"Donderdag komen immers 38.000 kampeerders toe voor het tweede festivalweekend. Voor de gewone camping is die deadline normaal gezien geen probleem. Het meeste werk kruipt in het opnieuw opstellen van meer dan 2.500 EasyTents en verse lakens leggen in de ruim 300 Dreamlodges. Maar we gaan dag en nacht doorwerken om alles tijdig klaar te krijgen."





Naast de meer dan 500 medewerkers van Dreamville zelf staken gisteren ook zo'n 100 vrijwilligers van kringwinkel Ecoso de handen uit de mouwen. Zij verzamelden zoveel mogelijk achtergebleven tenten, matrassen en slaapzakken. "Onder de noemer Camp 2 Camp wordt al dat materiaal proper gemaakt, hersteld en klaargemaakt voor hergebruik", zegt communicatieverantwoordelijke Jolien Roelandt van Ecoso. "Een tentzeil dat kapot is, kan daarbij weleens een tweede leven krijgen als poncho. De bedoeling is om dat allemaal volgend jaar weer aan te kunnen bieden aan Tomorrowlandgangers."





Voor Annemie Verbeiren uit Borgerhout is het al de tweede keer dat ze voor Ecoso kampeermateriaal komt verzamelen.





"Met deze temperaturen is het best zwaar werk, maar ik doe het met plezier", zegt ze. "Ik vind het vooral goed dat al dat materiaal dat hier achterblijft toch nog voor veel mensen een nuttige bestemming krijgt. Je staat er soms versteld van hoeveel nieuwe spullen hier liggen. Zonet heb ik nog een paar handdoeken gevonden waar het prijsetiket nog opplakte."





