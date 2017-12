Tarief waterheffing blijft gelijk 02u38 0

Op voorstel van oppositiepartijen Boom één en Groen en de vier onafhankelijke raadsleden heeft de gemeenteraad de factor voor het bepalen van het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding vastgelegd op 1,4 euro per kubieke meter. Dat betekent dat het tarief van dit jaar in 2018 sowieso zal worden aangehouden, zelfs al de Vlaamse overheid een verhoging doorvoert.





"Al in 2013 werd als een van de eerste beslissingen van dit gemeentebestuur het maximumbedrag van de saneringsbijdrage gestemd", zegt Patrick Marnef (Boom één). "De waterfactuur van de Boomse burger is daardoor al vlug met 200 à 300 euro per gezin gestegen. Met dit voorstel willen we het automatisme afbouwen dat we ons enten op het maximumbedrag van de Vlaamse overheid. We kiezen ervoor om het bedrag van 2017 aan te houden. We hadden ook nog lager kunnen gaan, maar we willen de Boomse financiën niet in moeilijkheden brengen. Daarom hebben we gekozen voor een budgetneutrale maatregel."





Schepen van Financiën Linda Lauwers (N-VA) kon zich vinden in het voorstel. "1,4 euro per kubieke meter is ook het bedrag dat we voor de waterheffing voorzien hadden in de begroting. Als Pidpa een indexering toepast, gaan we daar dus niet in mee." (BCOR)