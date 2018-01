Sven Cools (Groen) opnieuw lijsttrekker 30 januari 2018

Gemeenteraadslid Sven Cools heeft zichzelf kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van Groen Boom. In april krijgen de leden van de partij de kans om de kandidatuur al dan niet te bekrachtigen.





"Ons verhaal is nog niet klaar", zegt Cools. "Er zijn visies die we verder willen uitwerken en willen ontwikkelen. Boom moet een gemeente zijn waar plaats is voor veilige groene speelruimtes, waar een groene gordel opnieuw zuurstof moet brengen in de wijken of waar een wijkgezondheidscentrum voorziet in medische zorg. Met veel goesting en energie ben ik bereid opnieuw de verantwoordelijkheid te nemen en ook de volgende legislatuur een groene, positieve stem te zijn in de gemeenteraad." (BCOR)