Studio 100 organiseert eerste Zomerfestival in De Schorre Ben Conaerts

28 maart 2019

Studio 100 pakt deze zomer uit met een eigen festival. Het ‘Studio 100 Zomerfestival’ vindt op 31 augustus plaats in het provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom. Onder andere MegaMindy, Baba Yega, K3, Campus 12 en Maya De Bij zullen er optreden. De presentatie is in handen van Marie Verhulst (23).

Het is niet de eerste keer dat Studio 100 een samenwerking aangaat met De Schorre. In 2017 en in 2018 organiseerde het Schelse productiehuis al ‘Lekker Klassiek’ in het provinciale recreatiedomein. Daar werd live klassieke muziek gecombineerd met gastronomie.

Tickets voor het ‘Studio 100 Zomerfestival’ zijn nu al te verkrijgen op de website www.studio100.com. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 18 euro voor een ticket. Oudere fans kunnen een ticket kopen voor 22 euro.