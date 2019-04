Steve Tielens viert 48ste verjaardag met uitverkocht concert Ben Conaerts

19 april 2019

Steve Tielens viert op donderdag 25 april zijn 48ste verjaardag. Dat doet hij met een verjaardagsconcert in zaal Pertsgad in Boom. Onder meer Jo Vally en Johan Van Mechelen komen er mee optreden. “Het wordt erg leuk om nog eens in mijn eigen gemeente te kunnen optreden”, zegt de Boomse volkszanger. “Dat de show al twee maanden op voorhand was uitverkocht, maakt het alleen maar mooier. Het zal een onvergetelijk verjaardagsfeestje worden.”

Intussen lijkt zijn supporterslied ‘Wij zijn de kakkers’, dat Tielens opnam voor de bekerfinale van KV Mechelen tegen AA Gent op 1 mei, goed in de smaak te vallen. “Ik ben deze week op KV Mechelen gaan vergaderen en daar reageerde men heel enthousiast. Ik ga het lied voor duizenden supporters mogen zingen in het supportersdorp op de Heizel. Met meer dan vijftig bussen gaan we naar het Koning Boudewijnstadion trekken. Hopelijk kan het KV Mechelen dat extra duwtje geven om de beker te winnen. Dat zou voor mij het perfecte verjaardagsgeschenk zijn”, lacht Tielens.