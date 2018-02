Steve Tielens organiseert nieuwe evenementenreeks 08 februari 2018

02u37 0 Boom Boom krijgt er dit voorjaar een nieuwe evenementenreeks bij. Volgende maand word gestart met een aantal dans- en shownamiddagen in taverne Obelisk, met op de affiche onder meer de Boomse volkszanger Steve Tielens.

"Bij de mensen uit de Rupelstreek leefde al langer de vraag om hier in de streek een nieuw evenement op te richten", vertellen organisatoren Steve Tielens en Ronny Debruyn. "We hoorden vaak de opmerking terugkomen dat er zo weinig te doen is in Boom en omstreken. Daarom starten we vanaf volgende maand met een reeks dans- en shownamiddagen, met optredens van bekende artiesten. De shows vinden telkens plaats op een dinsdag in taverne Obelisk in Boom en starten om 14 uur. We werken telkens met andere artiesten."





De spits wordt afgebeten met een 'Voorjaarsshow' op dinsdag 13 maart. Daar komen onder meer Johan Van Mechelen en Stephen McQueen voor het entertainment zorgen. Wie erbij wil zijn, wacht best niet te lang meer. De ticketverkoop loopt als een trein. Bij de volgende show, op 24 april, kruipen onder meer Eveline Cannoot en Steve Tielens zelf op het podium. Een derde show staat gepland voor dinsdag 12 juni met onder meer Youri en het duo Enjoy & Dinny. "Als de formule aanslaat, komt er in het najaar zeker een vervolg", aldus Tielens.





Tickets zijn te bestellen via tel. 03 888 81 92 of 0479 93 48 83. (BCOR)