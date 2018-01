Stemming over bib weer uitgesteld OPPOSITIE EIST INFO N-VA VREEST VERTRAGINGSMANOEUVRE BEN CONAERTS

20 januari 2018

02u50 0 Boom De stemming voor de verhuis van de bibliotheek is de tweede gemeenteraad op rij verdaagd. Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) vreest dat de oppositie het dossier bewust wil vertragen en op de lange baan wil schuiven. "Wij stellen gewoon kritische vragen", reageert Peter De Ridder (Boom één).

De stemming over de verhuis van de bibliotheek is tijdens de jongste gemeenteraad opnieuw verdaagd. Hoewel er de voorbije maand een commissievergadering over de bouw van de nieuwe bib heeft plaatsgevonden, inclusief een plaatsbezoek op de mogelijk nieuwe locatie, blijven er volgens de oppositie nog te veel onbeantwoorde vragen.





Getalm

Onafhankelijk oppositieraadslid Abdel El-Hajoutti, die eerder deze week uit de fractie van Boom één is gestapt, liet optekenen dat er maar één beweegreden is voor de verdagingen: het uitstellen van een beslissing tot na de verkiezingen. Een vertragingsmanoeuvre, dus? "Kritische vragen stellen, is al een vertragingsmanoeuvre geworden?" reageert Peter De Ridder (Boom één). "Dat we nu op een drafje en onder zeer zware tijdsdruk moeten beslissen over dit ingrijpende dossier, is volledig voor rekening van het jarenlange getalm en getreuzel van het college. Dat er een nieuwe bibliotheek moet komen, is voor ieder raadslid duidelijk. Maar de Bomenaar verwacht van ons dat we met dit soort projecten op een verantwoorde manier omgaan. Tijdens onze fractievergadering van afgelopen maandag is op geen enkele manier gesproken over vertragingsmanoeuvres. Alleen vragen we ons af waarom dit allemaal zo dringend is, terwijl er nog een aantal onduidelijkheden op tafel liggen."





2,4 miljoen

De Ridder verwijst onder meer naar de kostprijs van de drie commerciële panden waarin de bibliotheek zou worden ondergebracht: 2,4 miljoen euro. "Als de gemeente bereid is om de volle vraagprijs te betalen voor drie casco winkelpanden die al vijf jaar niet verkocht geraken, is dat dan zo'n weldoordachte keuze? Als daarnaast nog een aantal alternatieve locaties, eveneens in ons centrum, bekend zijn, maar om schimmige redenen niet in aanmerking worden genomen, is dat dan een voldragen besluit? Als de behoeftestudie voor de bib spreekt over 1.400 vierkante meter benodigde ruimte, is de aankoop van drie panden van samen 832 vierkante meter dan wel zo'n slimme zet?"





"Er zijn nog te veel vraagtekens", vindt ook oppositieraadslid Hans Verreyt van Vlaams Belang. De hoop is nu gevestigd op de commissievergadering van 6 februari. "Als daar de vraagtekens worden weggenomen, kunnen we in de gemeenteraad van februari over het dossier stemmen", vervolgt Verreyt.





De houding van de Vlaams Belang-fractie wordt mogelijk cruciaal voor het welslagen van het dossier. Met de steun van Vlaams Belang én van onafhankelijk raadslid El-Hajoutti, die duidelijk gewonnen is voor de verhuis van de bibliotheek, kan een meerderheid worden gevormd om het project goed te keuren.





"Zeg het eerlijk"

De beslissing moet nu vallen in de gemeenteraad van 22 februari. "Dan moet er gestemd worden", zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). "We kunnen het dossier niet blijven opschuiven. We gaan nooit alle antwoorden kunnen geven op alle vragen die je ons kan stellen. Je kan ons blijven vragen nieuwe pistes te onderzoeken. Maar we moeten ernstig blijven. Als je niet voor dit dossier bent, dan heb ik liever dat je dat gewoon eerlijk zegt. Dan kunnen we ons de verdere moeite besparen."