Stap eens in het huwelijksbootje met exclusieve festivalring 23 juli 2018

02u34 0 Boom Frederick De Wae en Raul Munoz Olazarri huwden gisteren als eerste homokoppel op Tomorrowland met elkaar. Hun trouwringen vonden ze bij Juwelen Rams, zeg maar de hofleverancier van het festival.

Op Tomorrowland kan je niet alleen een gigantisch feestje bouwen, je kan er ook al een vijftal jaar met elkaar in het huwelijksbootje stappen. Dat gebeurt telkens met exclusieve Tomorrowlandringen die gemaakt worden door Juwelen Rams. De Boomse juwelier mag in samenspraak met de organisatie ook meebeslissen welke koppels hun droomhuwelijk op Dreamville mogen meemaken.





20 aanvragen per jaar

"Elk krijgen we zo'n twintig aanvragen binnen", zegt Esthel Rams. "Vaak is het een kwestie van wie de eerste is. Eigenlijk hadden we al een ander koppel voorzien, maar de bruid is zwanger en kon dit jaar niet naar Tomorrowland komen. Dus toen we een mail binnengekregen van twee mannen die met elkaar wilden trouwen, leek ons dat een mooi alternatief. Na de ceremonie nemen we hen mee naar onze stand op Dreamville, waar mijn broer hun namen in de ringen graveert."





In de loop der jaren heeft Juwelier Rams al een flink gamma van Tomorrowlandjuwelen uitgewerkt. Van ringen over armbandjes tot oorbellen, allemaal met het bekende Tomorrowlandlogo op. "Dit jaar hebben we als nieuwigheid massief gouden kettingen van achttien karaat, in wit-, rood- en geelgoud. Van elke soort bestaan er slechts tien exemplaren", vertelt Esthel Rams.





(BCOR)