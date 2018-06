Sportdienst houdt wandelzoektocht 02 juni 2018

De gemeentelijke sportdienst organiseert deze zomer naar jaarlijkse gewoonte een wandelzoektocht. De tocht is 8,7 kilometer lang en loopt richting het natuurgebied Walenhoek in Niel. Je kan zelf bepalen wanneer je de wandeling doet, want je volgt de wandelknooppunten. Onderweg moet je de ogen openhouden en een aantal vragen zien op te lossen. Een deelnameformulier kost 3 euro en kan je kopen aan de balie van het gemeentehuis, op de sportdienst, bij Toerisme Rupelstreek of bij Tennis Club Boom. Wie zijn deelnameformulier terug binnenbrengt voor 1 oktober, maakt kans op een mooie prijs. De prijsuitreiking is voorzien op 11 november 2018 tijdens de Walk for Life. (BCOR)